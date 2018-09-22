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Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
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Якщо ви маєте зайву вагу, але ще не почали з нею боротися, то саме час приступити до роботи. Дієтологи запропонували 5 простих способів вилучити до 500 калорій на день з вашої тарілки.
Скажіть "ні" великій кількості горіхів. Чим більше в чашці цієї смакоти, тим більше ви з'їдаєте, як з'ясували вчені з Корнельського університету. Всього одна жменя смажених в олії горіхів містить понад 170 калорій. Ну а хто обмежується однією жменею?
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Відмовтеся від звички приймати їжу перед екраном телевізора. Тим самим ви з'їдаєте на 288 калорій більше, ніж коли приймаєте їжу без подібного подразника, як встановили вчені з Університету Массачусетсу. Віддавайте перевагу вечері в родинному колі, коли ви спілкуєтесь та обмінюєтесь враженнями за весь день.
Не відмовляйтеся від салатів, але утримайтеся від жирних заправок. Всі вони "набиті" калоріями, і особливо це стосується різного роду сирних соусів та майонезів. Частіше додавайте до салатів такі інгредієнти, як гриби або цибулю.
Спробуйте використовувати невеликі тарілки. Відмова від великих тарілок на користь невеликих дозволяє скоротити добову калорійність на 20%. А наслідком цього стане більш плоский живіт та спокуслива фігура.
Відмовтеся від вершків. Неважливо, додаєте ви їх в кави або до інших страв. Запам'ятайте, що вершки – дуже жирний і калорійний продукт. Якщо ви не можете пити звичайну чорну каву, то додавайте до неї звичайне молоко.
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