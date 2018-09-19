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Цей фрукт обов'язково їсти восени

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Ідеальний фрукт осені

Осінній раціон харчування має мати вдосталь вітамінів, тому не варто нехтувати цим фруктом.

Саме груша є обов'язковим смаколиком у раціоні, адже вона має більше вітаміну В9, аніж у багатьох ягодах. До того ж, цей фрукт містить аскорбінову кислоту та пантотенову і фолієву кислоти, токоферол, рибофлавін та багато інших корисних речовин.

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Варто відзначити, що у грушах є значна кількість калію, заліза, кальцію, магнію, натрію та фосфору, які є потрібними для нормальної роботи організму. А наявність клітковими робить фрукт дуже корисним для сніданку, тому його можна спокійно вживати на сніданок з вівсянкою, щоб підвищити метаболізм та нормалізувати роботу шлунку.

Ідеальний фрукт осені - фото 276920
Ідеальний фрукт осені

Ще однією приємною новиною є те, що груша – це природний антибіотик, який здатен зміцнити здоров'я та не зловживати таблетками. А от калорійність груші – всього 50 кал на 100 г м'якоті, щоправда, цей показник може змінюватися від виду та дозрілості плодів. Тому смаколик можна спокійно вносити до дієтичних продуктів.

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Джерело: cosmo.com.ua
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