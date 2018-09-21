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Названо найкорисніший смаколик осені

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Названо найкорисніший смаколик осені - фото 1

Ця популярна восени ягода не лише смачна, а й дуже корисна для здоров'я.

Осінь відкриває сезон яблук та груд, а також винограду. Саме він містить чимало корисних речовин та здатен замінити солодощі. Чому варто ввести виноград до раціону:

І ще: Названі найкорисніші сорти винограду

  • Високий вміст антиоксидантів надає винограду можливість запобігати хронічним захворюванням, а також запаленням. До слова, найбільше антиоксидантів саме у шкірці та кісточках червоного винограду.
  • Корисний для серця. Ягоди допомагають зменшити рівень холестерину та знизити тиск.
  • Захищає від діабету. Виноград допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.
  • Допомагає зберегти зір. Ягода захищає від різних захворювань очей завдяки лютеїну, ресвератролу та іншим речовинам.
  • Уповільнює старіння. Медики довели, що виноград дозволяє довше зберегти молодість та збільшити тривалість життя.
Названо найкорисніший смаколик осені - фото 277134

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Джерело: cosmo.com.ua
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