Названо найкорисніший смаколик осені

Ця популярна восени ягода не лише смачна, а й дуже корисна для здоров'я.

Осінь відкриває сезон яблук та груд, а також винограду. Саме він містить чимало корисних речовин та здатен замінити солодощі. Чому варто ввести виноград до раціону:

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Високий вміст антиоксидантів надає винограду можливість запобігати хронічним захворюванням, а також запаленням. До слова, найбільше антиоксидантів саме у шкірці та кісточках червоного винограду.

Корисний для серця. Ягоди допомагають зменшити рівень холестерину та знизити тиск.

Захищає від діабету. Виноград допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

Допомагає зберегти зір. Ягода захищає від різних захворювань очей завдяки лютеїну, ресвератролу та іншим речовинам.

Уповільнює старіння. Медики довели, що виноград дозволяє довше зберегти молодість та збільшити тривалість життя.

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