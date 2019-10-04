Науковці вразили несподіваною заявою про бджіл

Не тільки люди можуть відчувати брак сну, доглядаючи за своїми дітьми. Вчені стверджують, що бджоли теж сплять менше, коли доглядають за личинками – навіть за чужими.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Current Biology", хімічні речовини, які виділяють лялечки джмеля, можуть змусити їх опікунів функціонувати при меншій кількості сну.

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Учені виявили, що робочі бджоли не тільки жертвували своїм сном, щоб доглядати за личинками – вони продовжували спати менше, коли личинки перетворювалися на лялечок і більше не потребували годування.

За словами Гайя Блоха, професора Єврейського університету в Єрусалимі і співавтора дослідження, результати роботи показують, що бджоли володіють певним механізмом, який дозволяє їм значно скоротити тривалість сну без шкоди для їх мозку або інших тканин. Що це за механізм – ще належить дізнатися.

Бджоли недосипають задля догляду за потомством

Робочі бджоли – це безплідні самки, які становлять найбільший відсоток бджіл у вулику. Вони починають своє життя як годувальниці, доглядаючи за королевою та личинками, а потім починають піклуватися і про всю колонії.

Попередні дослідження показали, що робочі бджоли коректують режим сну в залежності від своєї ролі в колонії – фуражири демонструють стабільний цикл сну і неспання, а годувальниці працюють цілодобово, щоб доглядати за потомством.

За словами вчених, той факт, що годуючі бджоли сплять мало, навіть коли доглядають за ляльками, яких не потрібно годувати, був найдивовижнішим. До цього дослідники вважали, що таку поведінку комахи демонструють тільки під час годування.

Відкриття стало ще одним свідченням того, що, подібно до людей, тварини також можуть спати менше, якщо це необхідно через життєві обставини.

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