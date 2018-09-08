Прості правила, як швидко відростити волосся

Як пришвидшити ріст волосся без надмірних зусиль? Ці прості поради дозволять отримати розкішну шевелюру.

Достатньо правильного догляду, щоб волосся росло швидко та не випадало. Зібрали кілька легких порад, які не вимагають чимало коштів та зусиль.

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Зволоження

Якщо у вас сухе волосся, то потрібно не забувати про його постійне живлення та зволоження. Зазвичай, саме сухість волосся призводить до посічених кінчиків і відчуття, що довжина не змінюється. Тому потрібно періодично використовувати лікувальні бальзами та маски з вітамінами.

Як пришвидшити ріст волосся

Масаж

Саме регулярний масаж голови здатен не тільки покращити самопочуття, а й кровопостачання шкіри до волосяних цибулин. Виконувати його доволі просто: нахиліть голову та спокійним круговими рухами масажуйте голову кінчиками пальців упродовж 3-5 хвилин. Також можна нанести на руки трішки розмаринової олії або ж використовувати спеціальний масажер.

Перегрівання

Періодичне використання вирівнювачів, фена та різних приладів для створення зачісок призводять до ламкості та сухості волосся. Тому краще не зловживати перегрівання.

Як пришвидшити ріст волосся

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