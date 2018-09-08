Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Прості правила, як швидко відростити волосся

  • 19
Як пришвидшити ріст волосся - фото 1
Як пришвидшити ріст волосся

Як пришвидшити ріст волосся без надмірних зусиль? Ці прості поради дозволять отримати розкішну шевелюру.

Достатньо правильного догляду, щоб волосся росло швидко та не випадало. Зібрали кілька легких порад, які не вимагають чимало коштів та зусиль.

І ще: "Веселкове" волосся підкорює весь світ

Зволоження

Якщо у вас сухе волосся, то потрібно не забувати про його постійне живлення та зволоження. Зазвичай, саме сухість волосся призводить до посічених кінчиків і відчуття, що довжина не змінюється. Тому потрібно періодично використовувати лікувальні бальзами та маски з вітамінами.

Як пришвидшити ріст волосся - фото 274882
Як пришвидшити ріст волосся

Масаж

Саме регулярний масаж голови здатен не тільки покращити самопочуття, а й кровопостачання шкіри до волосяних цибулин. Виконувати його доволі просто: нахиліть голову та спокійним круговими рухами масажуйте голову кінчиками пальців упродовж 3-5 хвилин. Також можна нанести на руки трішки розмаринової олії або ж використовувати спеціальний масажер.

Перегрівання

Періодичне використання вирівнювачів, фена та різних приладів для створення зачісок призводять до ламкості та сухості волосся. Тому краще не зловживати перегрівання.

Як пришвидшити ріст волосся - фото 274883
Як пришвидшити ріст волосся

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
  • 13:45, 06 вересня
  • 271
Як правильно варити гречку: прості поради
  • 15:22, 07 вересня
  • 261
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 488869
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради