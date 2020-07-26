4 поради, які допоможуть не набрати зайвої ваги під час відпустки

Під час відпустки хочеться не лише забути про роботу та всі буденні клопоти, а й добряче відпочити. Звичайно ж, іноді після такого відпочинку ми маємо всі шанси повернутися з зайвими кілограмами. Розповідаємо, як цього уникнути та що варто зробити, аби не обрости зайвим під час відпустки.

Якщо ви проживатимете в готелі з системою харчування All Inclusive, то ці поради однозначно вам знадобляться. Вони дозволять не лише сповна відпочити, а й не засмучуватися через те, що після відпустки ви повернулися маминим пиріжечком.

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1. Не пропускайте сніданок

Обов'язково щільно снідайте. Це варто робити не тільки у відпустці, але і в будь-який інший час. Ситний ранковий прийом їжі дозволить вам не переїдати протягом дня. Але для нього потрібно вибирати правильні продукти, які будуть повільно засвоюватися, і завдяки цьому довго постачатимуть ваш організм енергією. Для сніданку відмінно підійдуть: каша з крупи з низьким глікемічним індексом (гречка, ячмінна крупа, перловка), горіхи, цільнозерновий хліб, яйця і сир. Також можна додати овочі, зелень і ягоди.

Не нехтуйте сніданком

2. Пийте менше алкоголю

Багато алкогольних напоїв, особливо коктейлі і напівсолодкі вина, калорійні самі по собі, оскільки містять велику кількість цукру. До того ж алкоголь розпалює апетит і послаблює почуття самоконтролю, що стає причиною того, що ви запросто можете переїсти.

Обмежуйте вживання алкоголю

3. Будьте активними

На відпочинку зовсім не обов'язково багато годин проводити у тренажерному залі або бігати вранці, але і лежати зірочкою на пляжі всю відпустку теж не варто. Більше гуляйте, виїжджайте на екскурсії на природу, плавайте, грайте в волейбол на пляжі і т. д. Рухайтесь якомога більше. Якщо у готелі є ліфт – користуйтесь сходами.

Плавання – відмінна фізична активність

4. Вечеряйте чимось легким

Вибирайте для вечері продукти, які будуть добре насичувати, але при цьому не викличуть відчуття тяжкості у шлунку. Увечері можна їсти рибу, морепродукти, курячу грудку, овочі, нежирну молочну продукцію.

Вечеря не має бути важкою для шлунка

Маємо надію, що ці поради допоможуть вам не лише добряче відпочити, а й відмінно почуватися і після довгоочікуваної відпустки. Бережіть себе та будьте здоровими!

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