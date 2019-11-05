Австралійська матуся пояснила, чому потрібно "менше любити своїх дітей"

Діти – квіти життя. Але в турботі над своїми нащадками ні в якому разі не можна забувати про себе і ставити на собі хрест, вважає австралійська журналістка Келлі Бейкер. Жінка пояснила, чому прийняла непросте рішення: менше любити своїх дітей.

Колумністка австралійського сайту 9Honey Келлі Бейкер написала статтю під провокаційною назвою "Чому я прийняла рішення менше любити своїх дітей".

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Вона розповіла, що вже багато років вона самостійно виховує двох синів. Бейкер розлучилася з їхнім батьком, коли хлопчикам було три і чотири роки. Тоді австралійка вирішила любити дітей "за двох" – за маму і за тата. Вона зазначила, що закривала очі на їхні погані вчинки, списуючи все на травму від розлучення, захищала їх від усього світу, а потім, через 10 років, раптом зрозуміла, що перебуває "на межі".

Зараз її хлопчики стали підлітками, а вона відчуває себе дуже нещасною людиною, оскільки така абсолютна любов і захист за 10 років витягла з неї всі сили – моральні та фізичні.

Надмірна любов може виснажувати

Це здорово, але при цьому неймовірно втомлює. Насправді, навіть виснажує, буквально випиває тебе до дна, не залишаючи тобі нічого. Але ти продовжуєш, тому що це твої діти і їм потрібна твоя любов, – написала Бейкер.

Вона зізналася, що зіткнулася з депресією. В якийсь момент жінка прийняла рішення любити дітей трохи менше, щоб більше полюбити себе. Бейкер нагадала, що якщо мама щаслива, то щасливі і її діти.

Австралійка додала, що батькам потрібно любити себе трохи більше, щоб у нащадків була можливість проявити свою самостійність, любов і турботу про себе. А також, щоб вони бачили, якою має бути щаслива людина.

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