Прості перекуси на роботі, які додають енергії

Робочий день частенько змушує спокуситись на далеко не корисну їжу, яка лише додає сонливості та зайвих кілограмів. Зібрали смачні та прості перекуси, які повернуть продуктивність та втамують голод.

Здорове харчування та робота частенько не збігаються через те, що насичений графік змушує бігти за фастфудом чи солодощами. Однак насправді є легкі перекуси, які можна брати з собою в офіс. Вони швидко втамовують голод та додають енергії.

Це цікаво: Як приготувати морозиво в домашніх умовах: смачні рецепти з фото

Горіхи і сухофрукти

Горіхи і сухофрукти швидко втамовують голод

Цей корисний перекус не лише легко взяти з собою, а ще він довго не псується. До того ж, горіхи з сухофруктами багаті на білки, вуглеводи та корисні жири і клітковину. А 170 грамів рослинного грецького йогурту мають всього 140 калорій, тому можна спокійно додавати до нього горіхи, фрукти і ягоди.

Домашня гранола

Домашня гранола швидко готується

У магазинах можна знайти багато видів граноли, які змушують довго читати склад та обирати. Але у них чимало шкідливих олій та цукру, що лише збільшує шанси запалень в організмі. Тому найкращим варіантом буде приготувати гранолу вдома. Це не займе багато часу та зусиль.

Як зробити гранолу самому:

Насіння соняшника, вівсяні пластівці, сушені ягоди, горіхи та мед викласти на деко

Можна також додати рослинну олію, приміром кокосову

Запікати 40 хвилин за низької температури.

Домашня гранола багата на клітковину, вуглеводи та жири, тому надовго втамовує голод. До того ж, її можна зберігати навіть у робочому столі.

Горіхи у чорному шоколаді

Горіхи у чорному шоколаді замінять цукерки

Якщо все ж з солодощами не вдається ніяк попрощатись, то краще вибирати гідну заміну. Таким варіантом є горішки у чорному шоколаді, адже вони і настрій покращують, і є ситними. Також їх можна готувати самому або купувати у магазинах, але варто звертати увагу на те, щоб у них було щонайменше 50% какао.

Морква та хумус

Морква та хумус замінять чіпси / Katie Thompson

Ідеально поєднання, яке замінить будь-які снеки. Хумус – ідеальний соус з нуту, рослинних олій та спецій, який чудово підійде для всього. А морква з хумусом – справжня вітамінна бомба для зору та імунітету.

Смажене гарбузове насіння

Смажене гарбузове насіння легко приготувати

Його легко приготувати вдома та замінити будь-які снеки. До того ж, у 30 г смаколика є 180 калорій, а така порція швидко вгамовує апетит.

Як зробити смажене гарбузове насіння самому:

30 грамів насіння (1/4 склянки) викласти на деко, додати морської солі та трішки оливкової олії

Випікати 45 хвилин за 150 градусів

Читайте також: Як приготувати квас вдома: найпростіший рецепт