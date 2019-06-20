Прості лайфхаки: як одягатися на співбесіду

Нові дослідження демонструють, що колір одягу впливає на результат зустрічі, тому, як одягатися на співбесіду радять не стилісти, а науковці. Читайте далі та дізнайтеся, до яких порад вам варто дослухатися.

Вчені довели, що обирати одяг відповідно до особистих уподобань чи модних тенденцій не варто. Потрібно проаналізувати, якого результату від зустрічі ви очікуєте.

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Результати дослідження виявили, що колір одягу, який ми вдягаємо на певні події, впливає на їх завершення. Тому, збираючись на співбесіду, не приділяйте більше уваги фасону і стилю свого вбрання – зверніть увагу на колір одягу. Для співбесіди найкраще вдягнутися у чорне.

Для дослідження опитали 1500 британців. 43% респондентів сказали, що чорний – найкращий колір для співбесід, проведення презентацій та інших ділових зустрічей.

Чоловіки також обирають чорний одяг для побачень – 27% з них вважають, що це забезпечило їм успіх у партнера й друге побачення. А от жінки надають перевагу червоному одягу для романтичних побачень.

12% респондентів сказали, що фаворит серед кольорів для вечірки – сріблястий.

А от синій колір спортивного одягу додає мотивації у спортзалі.

Ще дослідження показало, що 76% людей насправді не усвідомлюють, наскільки колір їхнього одягу підсвідомо впливає на оточення. Зате 42% опитаних визнали, що оцінюють за кольором одягу своїх співрозмовників. Майже чверть респондентів вважає, що люди, які обирають білий одяг, є претензійними, а чоловіки у рожевому більш впевнені у собі.

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