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Просте правило, щоб не відмовили гальма при їзді по мокрій трасі
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Багато з водіїв стикалися з довгим гальмівним шляхом після проїзду по великих водних перешкодах. Щоб уникнути такої ситуації, важливо вдаватися до одного простого правила.
Дуже важливо просушувати гальма короткими натисканнями при проїзді глибокої водної перешкоди! Короткими натисканнями, злегка торкаючись – швидкість руху при цьому практично не зміниться, а ваша гальмівна система буде в повній справності протягом усього шляху.
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Мова йде про майбутні перехрестя, де швидкість треба скинути завчасно, або ж перед проїздом попутних населених пунктів. Достатньо натиснути на педаль гальма зовсім трохи, щоб колодки злегка доторкнулися до дисків, автомобіль при таких діях практично не сповільниться, а от гальма просохнуть. Робити це бажано тоді, коли бачите, що незабаром вам доведеться сповільнитися. При тривалому русі по мокрій дорозі бажано проводити такі дії раз на десять хвилин.
До речі, у сучасних автомобілів вже є така корисна функція, як автоматичне просушування гальмівних дисків: вона спрацьовує, коли водій включає двірники. Авто ж кілька разів притискає колодки до диска.
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