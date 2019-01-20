Демі Ловато схвилювала фанатів новими фото

Популярна співачка Демі Ловато повернулась до звичайного життя після лікування.

26-річна американська співачка та акторка Демі Ловато на кілька місяців зникла з поля зору фанатів та медіа, оскільки намагались впоратись з наркозалежністю та перебувала у клініці. Однак тепер профіль зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад 70 мільйонів підписників, почав знову наповнюватись.

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Нещодавно Демі побувала дружкою на весіллі у своєї 23-річної близької подруги з дитинства Дженни Шубарт-Сміт. І перші селфі у чорній сукні з розкішним макіяжем вже з'явились на акаунті Ловато. Несподіване повернення фанати прийняли з теплом і засипали зірку компліментами та побажаннями.

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