На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Для українського бізнесу з'явиться спеціалізований навчальний центр підтримки від Meta
-
- 29
Корпорація Meta за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес планує реалізувати програму спеціалізованого навчального центру підтримки для українського бізнесу. Читайте далі та дізнайтеся, як це працюватиме!
Meta допоможе у відновленні економіки країни й підтримає Україну та українців – запускається спеціалізований навчальний центр підтримки для підприємців.
І ще: Український електронний підпис визнали у Європі – Мінцифри
Переглянути деталі щодо програми можна за ЦИМ посиланням.
Навчальна платформа Meta Boos та понад 20 курсів Blueprint організовуватимуть онлайн-зустрічі для підприємців та навчання корисним навичкам для керівників.
До того ж Meta планує виділити фінанси у розмірі 1,5 млн доларів на підтримку українських малих та середніх підприємств, щоб вони мали змогу проводити рекламні кампанії на платформах корпорації.
До теми: Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
18:54ДСНС попереджає про грози та шквали 27 липня в Україні
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
17:52Уряд Франції закупив 10 000 ноутбуків для українських лікарів
-
17:2327 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:51Домашнє італійське морозиво: швидкий рецепт десерту семіфредо від шеф-кухаря
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:21Від спеки до дощів з грозами: якою буде погода в Україні 27 липня
-
15:52Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
14:54Співак Панас Буйний випустив пісню "Оба-на!" з якою буде легше бити ворога
-
14:28Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
-
13:54Супермодель Хайді Клум вразила фанатів голим фото – 18+
-
13:23Двофакторна автентифікація: що це і як працює
-
12:57Крок за кроком: українські воїни показали, як випалюють ворогів – відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
-
11:55Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія
-
11:22Віскі допомагає: прикордонники показали пухнастого колегу
-
10:56Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
10:29Зваблива модель Ізабель Метерс захопила новими фото в бікіні
-
09:55Що таке файли cookie: просте пояснення про "печиво" в інтернеті
-
09:27Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
08:54Щоб не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
08:29Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених
- 25 липня
-
20:44Учені назвали оптимальні дози алкоголю для людей усіх вікових категорій
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують
-
15:51Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році
-
12:53Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо
-
09:51Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025
- 24 липня
-
18:36Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
18:32Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
-
15:49"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні
-
12:51Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку
-
10:56Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"
- 21 липня
-
20:22Український фільм "Снайпер. Білий ворон" покажуть в день Незалежності: дивіться тизер
-
16:53В Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19: для кого передбачена вакцинація
-
13:51Чи варто вимикати геолокацію на телефоні: просте пояснення
-
10:29Фейки про перехід сайтів та установ на українську мову, які поширюються в мережі
- 20 липня
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
09:52Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17
- 19 липня
-
19:31Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ