Для українського бізнесу з'явиться спеціалізований навчальний центр підтримки від Meta

Корпорація Meta за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес планує реалізувати програму спеціалізованого навчального центру підтримки для українського бізнесу. Читайте далі та дізнайтеся, як це працюватиме!

Meta допоможе у відновленні економіки країни й підтримає Україну та українців – запускається спеціалізований навчальний центр підтримки для підприємців.

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Переглянути деталі щодо програми можна за ЦИМ посиланням.

Навчальна платформа Meta Boos та понад 20 курсів Blueprint організовуватимуть онлайн-зустрічі для підприємців та навчання корисним навичкам для керівників.

До того ж Meta планує виділити фінанси у розмірі 1,5 млн доларів на підтримку українських малих та середніх підприємств, щоб вони мали змогу проводити рекламні кампанії на платформах корпорації.

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