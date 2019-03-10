Прощена неділя 2019: як просити вибачення і що не можна робити у цей день

Прощена неділя у 2019 відзначається 10 березня в останній день Масляної або ж Масниці. Після цього дня починається Великий піст, тому православні християни можуть собі дозволити різні смаколики. Розповідаємо про традиції та те, що не можна робити у Прощену неділю.

Прощена неділя є кінцем Масляною та має важливе значення у житті православних християн. Саме у цей день вірянам дозволялось їсти все те, від чого доведеться відмовитись у Великий піст, а також потрібно було відпустити весь негатив та вибачитись перед тими, кого могли образити.

І ще: Млинці на Масляну 2019: смачні рецепти для вашого столу

Традиції Прощеної неділі

Кожен має попросити вибачення у тих людей, яким могли зробити боляче чи неприємно. Саме ця традиція є важливою, оскільки, вважається, що Великий піст частково втрачає сенс, якщо перед ним не відпустити всі образи.

У цей день ланцюжок вибачень починається від старших до молодших. Також можна пробачати боржникам, які перебувають у скрутному становищі.

У Прощену неділю можна дозволити собі різноманітні смаколики, які у період аж до Великодня будуть під своєрідною забороною.

Як правильно просити вибачення у Прощену неділю:

Найкраще робити це за особистою зустрічі, але можна зателефонувати чи написати. Якщо ви просите вибачення, то варто казати "Бог простить, прости мене", а якщо вибачаються перед вами, то потрібно говорити "Бог простить, і я прощаю".

Важливо бути щирими у своїх словах і намірах, щоб справді відчути полегшення та відпустити негатив.

Що не можна робити у Прощену неділю:

Не варто тримати погані думки та емоції, а також дратуватись через дрібниці. У цей день краще уникати речей, які можуть засмутити вас чи близьких, а також конфліктних ситуацій.

Не можна займатись важкою фізичною працею, адже за давніми традиціями потрібно веселитись та провести день легко.

Не можна прибирати вдома та займатись марудними домашніми справами, краще зробити їх напередодні або перенести на інший час.

Читайте також: Ви здивуєтесь: учені розповіли, чому віра корисна