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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Прощена неділя 2019: як просити вибачення і що не можна робити у цей день

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Як просити вибачення у Прощену неділю - фото 1
Як просити вибачення у Прощену неділю

Прощена неділя у 2019 відзначається 10 березня в останній день Масляної або ж Масниці. Після цього дня починається Великий піст, тому православні християни можуть собі дозволити різні смаколики. Розповідаємо про традиції та те, що не можна робити у Прощену неділю.

Прощена неділя є кінцем Масляною та має важливе значення у житті православних християн. Саме у цей день вірянам дозволялось їсти все те, від чого доведеться відмовитись у Великий піст, а також потрібно було відпустити весь негатив та вибачитись перед тими, кого могли образити.

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Традиції Прощеної неділі

  • Кожен має попросити вибачення у тих людей, яким могли зробити боляче чи неприємно. Саме ця традиція є важливою, оскільки, вважається, що Великий піст частково втрачає сенс, якщо перед ним не відпустити всі образи.
  • У цей день ланцюжок вибачень починається від старших до молодших. Також можна пробачати боржникам, які перебувають у скрутному становищі.
  • У Прощену неділю можна дозволити собі різноманітні смаколики, які у період аж до Великодня будуть під своєрідною забороною.
Прощена неділя 2019: як просити вибачення і що не можна робити у цей день - фото 313089

Як правильно просити вибачення у Прощену неділю:

  • Найкраще робити це за особистою зустрічі, але можна зателефонувати чи написати. Якщо ви просите вибачення, то варто казати "Бог простить, прости мене", а якщо вибачаються перед вами, то потрібно говорити "Бог простить, і я прощаю".
  • Важливо бути щирими у своїх словах і намірах, щоб справді відчути полегшення та відпустити негатив.

Що не можна робити у Прощену неділю:

  • Не варто тримати погані думки та емоції, а також дратуватись через дрібниці. У цей день краще уникати речей, які можуть засмутити вас чи близьких, а також конфліктних ситуацій.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею, адже за давніми традиціями потрібно веселитись та провести день легко.
  • Не можна прибирати вдома та займатись марудними домашніми справами, краще зробити їх напередодні або перенести на інший час.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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