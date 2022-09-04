Прорвати кордон не вдасться: у ЗСУ показали, як на Сумщині дають відсіч окупантам

Українські захисники щодня роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. І нові відео від бійців з Сумщини це підтверджує!

Українські воїни працюють без вихідних та відпусток, щоб давати відсіч окупантам та наближати нашу перемогу. Російські ж військові все ще намагаються влаштовувати провокації на кордонах, але у ЗСУ буквально спалюють всі їхні плани. Це підтверджує і свіже відео від Оперативно-тактичного угруповання "Суми", яке з'явилось у фейсбуці.

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А тим, хто досі не втратив сподівання прорвати кордон на Сумщині чи влаштувати на кордоні якісь провокації, варто подивитися це відео! На ньому військовослужбовці ОТУ "Суми" професійно відпрацювали по ворогові, здійснивши підрив вогневим способом російської інженерної техніки МДК-3. Результат можете оцінити самі – ворожу техніку та противника – знищено! Так буде з кожним, хто посягне на територіальну цілісність України! Сумщина та її кордон з країною-агресором під надійним захистом! Слава Україні! Слава ЗСУ! – йдеться у повідомленні.

Зауважте! Якщо відео не завантажується, то його можна переглянути за цим посиланням

Втрати окупантів у російсько-українській війні: свіжі дані

Відзначимо, що станом на 4 серпня російські загарбники залишились без 2049 танків, 1147 артилерійських систем та 4430 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат армії рф з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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