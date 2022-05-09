"Прорив" не вдався: ЗСУ знищили найновіший російський танк – відео

Українські військові кожного дня збільшують кількість втрат російської армії. І тепер до списку потрапила найновіша версія танка окупантів, який перетворився у брухт.

Українські воїни докладають усіх зусиль, щоб знищити всіх окупантів, які вдерлись на нашу землю. Цього разу наші бійці зуміли зробити з оновленого бойового російського танка купку металу. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці ЗСУ у фейсбуці.

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Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив", – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 9 травня ліквідовано 1 145 російських танків та 2 764 бойові броньовані машини. Загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну мають такий вигляд:

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