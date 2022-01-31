Пропозиція дня: на Alibaba продають електричні снігоходи лише за 500 доларів

Кому електричний снігохід? В інтернет-магазині Alibaba базову версію такого транспорту можна купити усього за 500 доларів, якщо точніше, – 499.

По суті, це квадроцикл із парою лиж спереду та двома широкими гусеницями ззаду, з яким вам не страшні снігові замети. Важить такий снігохід 40 кілограмів, і його можна брати з собою у подорож, розмістивши на даху кросовера чи мінівена, пише Electrek.

І ще: Приятель Ілона Маска злив у мережу нові фото Tesla Cybertruck

Оснащений електроснігохід батареєю місткістю 36 В і 12 Ач, заряду якої вистачить лише 1 годину їзди без підзарядки зі швидкістю 15 км/год. Якщо ж використовувати так званий турборежим, швидкість зростає до 40 км/год, але запас ходу при цьому радикально зменшиться.

Ще одним обмеженням є максимальна вага навантаження – 65 кілограмів.

Читайте також: Mercedes-Benz EQS показав погані результати під час "лосиного" тесту: відео заїзду