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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+

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Едді Ендрюс - фото 1
Едді Ендрюс / thesun

Американка Едді Ендрюс покинула пост проповідниці в церкві і стала актрисою в порно.

Дівчина виросла в релігійній сім'ї та постійно відвідувала церкву. У її родині секс до весілля вважався тяжким гріхом, тому до 26 років Ендрюс займалася ним тільки один раз.

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Протягом 18 місяців дівчина проповідувала віру мормонів. За словами Ендрюс, з часом у неї почало посилюватися відчуття, що вона втрачає свою індивідуальність. У 2017 році дівчина зважилася перестати ходити до церкви і переїхала до Каліфорнії. Після марних спроб стати актрисою американка пішла в танцівниці. Після цього її запросили знятися в порно.

Коли на початку 2019 року у Ендрюс з'явився особистий агент, вона стала дуже популярною в професії. Дівчина повідомила, що її сім'я "була здивована вибором" доньки, але прийняла його.

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363598

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363599

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363600

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363601

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363602

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363603

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363604

Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+ - фото 363605

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Джерело: thesun
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