Прокурор Нюрнберзького процесу: Путіну світить в'язниця

Ветеран правосуддя, 101-річний прокурор Бенджамін Ференц переконаний, що президента РФ Володимира Путіна можуть засудити. Ось що ще він сказав з цього приводу.

Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можна засудити за злочини проти людяності, які російські військові скоюють в Україні, пише mirror.

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Злочини, які нині чинить Росія проти України, ганьба для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства

Ференц

"Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ). Все, що треба, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", – додав Ференц.

За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу зупинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося. Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у скоєнні злочинів путінською Росією.

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