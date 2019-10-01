Прокляття чи мрія: неймовірно компактна кухня вразила користувачів

Чимало людей уявляють ідеальну кухню просторою та великою, однак часто реальність змушує вмістити всю необхідну техніку на маленькій площі. Саме для таких випадків і винайшли це диво техніки під назвою "компактна кухня", і меншу за неї доволі складно уявити.

На платформі Reddit один із користувачів з ніком tmc2996 поділився фото з помешкання одного зі своїх клієнтів. За короткий час допис піднявся у тренди мережі, зібравши понад 46 тисяч переглядів та ще більш як тисячу коментарів. А все тому, що на знімку можна побачити вінтажний кухонний куточок "Все в одному" від компанії Crane, який здатен майже повністю замінити звичайну кухню.

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"Побачив мийку/плиту/мініхолодильник у помешканні клієнта", – відзначив автор. Однак коментатори розділились у думках: це дуже круто чи дуже жахливо.

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