Прокляття Анабель 3: перший трейлер фільму жахів (18+)

У мережі з'явився перший трейлер до продовження відомого хорору Прокляття Анабель 3 (ANNABELLE COMES HOME). Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. Pictures потішила фанатів жахів першим офіційним трейлером до стрічки Прокляття Анабель 3 (ANNABELLE COMES HOME). Прем'єра фільму запланована вже на 27 червня 2019 року.

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За короткий час промо зібрало понад 1,8 мільйона переглядів, і це не дивно, адже продовження історії зловіщої ляльки-монстра справді інтригує. Цього разу жертвами Анабель стануть 10-річна дівчинка та її друзі. Адже навіть надійне скло та свята вода не здатні втримати смертоносну іграшку.

Прокляття Анабель 3, дивитись трейлер онлайн:

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