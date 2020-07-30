Прокатний сервіс у США надягнув на свої автомобілі медичні маски

Американська компанія Turo, яка дозволяє власникам здавати в оренду власні автомобілі, придумала оригінальний спосіб пропаганди засобів індивідуального захисту. Користувачі сервісу зможуть надіти на свої машини гігантські медичні маски, які кріпляться на бампері і дзеркалах заднього виду.

У незвичайного аксесуара є ще одна мета: з його допомогою Turo сподівається показати, що каршерінг і прокат автомобілів можуть бути безпечними і під час пандемії, якщо дотримуватися превентивних заходів.

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Щоб убезпечити користувачів, компанія випустила особливі "противірусні" інструкції з дезінфекції автомобіля, а також ввела опцію безконтактної передачі машини клієнту і промокод wearamask ("надягни маску"), що дає 15-відсоткову знижку на першу оренду.

Маски нагадують на безпеку прокату автомобілів

За словами представників Turo, величезні маски, що закривають всю передню частину автомобіля, не заважають надходженню повітря до решітки радіатора. Зшитий з "дихаючого" матеріалу аксесуар пройшов необхідні тести і безпечний для будь-якої машини, відзначають в компанії.

Коронавірус завдав колосальної шкоди сервісів прокату автомобілів: вони зіткнулися з обваленням попиту і падінням виторгу. Американська прокатна контора Hertz, заснована 102 роки тому, не пережила пандемію і в травні оголосила про банкрутство через багатомільйонні борги.

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