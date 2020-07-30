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Прокатний сервіс у США надягнув на свої автомобілі медичні маски

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На автомобілі надягнені величезні захисні маски - фото 1
На автомобілі надягнені величезні захисні маски

Американська компанія Turo, яка дозволяє власникам здавати в оренду власні автомобілі, придумала оригінальний спосіб пропаганди засобів індивідуального захисту. Користувачі сервісу зможуть надіти на свої машини гігантські медичні маски, які кріпляться на бампері і дзеркалах заднього виду.

У незвичайного аксесуара є ще одна мета: з його допомогою Turo сподівається показати, що каршерінг і прокат автомобілів можуть бути безпечними і під час пандемії, якщо дотримуватися превентивних заходів.

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Щоб убезпечити користувачів, компанія випустила особливі "противірусні" інструкції з дезінфекції автомобіля, а також ввела опцію безконтактної передачі машини клієнту і промокод wearamask ("надягни маску"), що дає 15-відсоткову знижку на першу оренду.

Маски нагадують на безпеку прокату автомобілів - фото 418163
Маски нагадують на безпеку прокату автомобілів

За словами представників Turo, величезні маски, що закривають всю передню частину автомобіля, не заважають надходженню повітря до решітки радіатора. Зшитий з "дихаючого" матеріалу аксесуар пройшов необхідні тести і безпечний для будь-якої машини, відзначають в компанії.

Коронавірус завдав колосальної шкоди сервісів прокату автомобілів: вони зіткнулися з обваленням попиту і падінням виторгу. Американська прокатна контора Hertz, заснована 102 роки тому, не пережила пандемію і в травні оголосила про банкрутство через багатомільйонні борги.

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Джерело: The Drive
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