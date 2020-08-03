Дивіться, як пінгвіни у Британському зоопарку реагують на мильні бульбашки: кумедне відео

Пінгвіни з зоопарку британського міста Ньюквей зовсім занудьгували без відвідувачів на карантині і, як результат, стали менш рухливими. Співробітники закладу подумали, що птахів міг би розважити генератор мильних бульбашок.

Тому вони додали пристрій у список бажань Amazon. Їх прохання почули, і невідомий добродій доставив іграшку в зоопарк.

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А в інстаграм-акаунті зоопарку з'явилося відео, на якому тварини кумедно "полюють" за мильними бульбашками і ловлять їх дзьобами.

Відомо, що пінгвіни – соціальні тварини і їм постійно потрібна увага. Раніше, навесні, цих пернатих мешканців зоопарку Канзас-Сіті зводили в музей, щоб вони не нудьгували на карантині.

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