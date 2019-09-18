Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото

Одне із найбільш сучасних та високотехнологічних міст світу Токіо щороку підкорює серця мільйонів туристів. Цей мегаполіс дивує своїм розвитком та наближеністю до традицій японської культури. Готові прогулятися Токіо, не встаючи з-за гаджетів?

Знайомтесь, Юсуке Кубота (Yusuke Kubota) – талановитий фотограф та ретушер, який мешкає у столиці Японії та намагається показати це місто із зовсім нових ракурсів. Хлопець досліджує яскраві вуличні пейзажі Токіо, а також фіксує на камеру ритм та життя місцевих мешканців. Тому не дивно, що за його мандрівкою рідним містом стежать понад 41 тисячі осіб в соцмережі Instagram. Це варто побачити:

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Джерело всіх фото: instagram.com/_7ysk7_

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