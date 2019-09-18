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Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото

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Життя на вулицях Токіо - фото 1
Життя на вулицях Токіо / instagram.com/_7ysk7_

Одне із найбільш сучасних та високотехнологічних міст світу Токіо щороку підкорює серця мільйонів туристів. Цей мегаполіс дивує своїм розвитком та наближеністю до традицій японської культури. Готові прогулятися Токіо, не встаючи з-за гаджетів?

Знайомтесь, Юсуке Кубота (Yusuke Kubota) – талановитий фотограф та ретушер, який мешкає у столиці Японії та намагається показати це місто із зовсім нових ракурсів. Хлопець досліджує яскраві вуличні пейзажі Токіо, а також фіксує на камеру ритм та життя місцевих мешканців. Тому не дивно, що за його мандрівкою рідним містом стежать понад 41 тисячі осіб в соцмережі Instagram. Це варто побачити:

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Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355791

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355792

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355793

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355794

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355795

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355796

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355797

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355798

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355799

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355800

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355801

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355802

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355803

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355804

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355805

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355806

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355807

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355808

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355809

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355810

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355811

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355812

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355813

Прогулянка вулицями Токіо у яскравих фото - фото 355814

Джерело всіх фото: instagram.com/_7ysk7_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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