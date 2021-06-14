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Програли бій, але не війну: реакція уболівальників на історичний матч України на Євро-2020

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Матч Нідерланди – Україна - фото 1
Матч Нідерланди – Україна / getty

Напередодні, 13 червня, відбувся драматичний матч 1-го туру Євро-2020 між Нідерландами та Україною, у якому наша збірна програла. Дивіться, як українці відреагували у соцмережах на поразку команди.

Попри те, що матч у рамках відбіркового туру Євро-2020 Нідерланди – Україна завершився з рахунком 3:2, українці не залишили національну збірну без підтримки. Уболівальники відреагували на поразку команди, але визнали, що це був справжній футбол і у спортсменів все попереду.

Детальніше тут: Збірна України програла Нідерландам у запеклому поєдинку Євро-2020

Реакція мережі на матч Нідерланди – Україна

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