Програли бій, але не війну: реакція уболівальників на історичний матч України на Євро-2020

Напередодні, 13 червня, відбувся драматичний матч 1-го туру Євро-2020 між Нідерландами та Україною, у якому наша збірна програла. Дивіться, як українці відреагували у соцмережах на поразку команди.

Попри те, що матч у рамках відбіркового туру Євро-2020 Нідерланди – Україна завершився з рахунком 3:2, українці не залишили національну збірну без підтримки. Уболівальники відреагували на поразку команди, але визнали, що це був справжній футбол і у спортсменів все попереду.

Детальніше тут: Збірна України програла Нідерландам у запеклому поєдинку Євро-2020

Реакція мережі на матч Нідерланди – Україна

Класний матч. Пишаюся нашою збірною.



Наступного разу обов’язково переможемо! pic.twitter.com/foWpCpjdLw — Петро Порошенко (@poroshenko) June 13, 2021

Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас. pic.twitter.com/Sp7w2k75iG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2021

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