Півзахисник збірної Англії став наймолодшим футболістом в історії Євро

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, став наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав у фінальній частині чемпіонату Європи. Спортсмен на 82-й хвилині зустрічі замінив форварда Гаррі Кейна.

На момент поєдинку збірної Англії проти Хорватії вік півзахисника Джуда Беллінгема становив 17 років і 349 днів. Він побив рекорд, який з Євро-2012 належав нідерландському захиснику Єтро Віллемсу (18 років 71 день).

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Крім цього, Джуд став наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який грав на великому міжнародному турнірі. На клубному рівні він виступає за дортмундську "Боруссію".

У поєдинку стартового туру Євро-2020 збірна Англії мінімально обіграла Хорватію з рахунком 1:0.

17 - Aged 17 years and 349 days, Jude Bellingham is now the youngest ever player to appear in the European Championship finals for any nation, and youngest English player to play in any major tournament (World Cup & Euros). Stage. #ENG #CRO #EURO2020 pic.twitter.com/m5IetpFISr — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

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