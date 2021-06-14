Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Півзахисник збірної Англії став наймолодшим футболістом в історії Євро

  • 21
Джуд Беллінгем - фото 1
Джуд Беллінгем / instagram

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, став наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав у фінальній частині чемпіонату Європи. Спортсмен на 82-й хвилині зустрічі замінив форварда Гаррі Кейна.

На момент поєдинку збірної Англії проти Хорватії вік півзахисника Джуда Беллінгема становив 17 років і 349 днів. Він побив рекорд, який з Євро-2012 належав нідерландському захиснику Єтро Віллемсу (18 років 71 день).

І ще: Збірна України програла Нідерландам у запеклому поєдинку Євро-2020

Крім цього, Джуд став наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який грав на великому міжнародному турнірі. На клубному рівні він виступає за дортмундську "Боруссію".

У поєдинку стартового туру Євро-2020 збірна Англії мінімально обіграла Хорватію з рахунком 1:0.

Читайте також: Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу

пропозиції партнерів
Новини