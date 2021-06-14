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Півзахисник збірної Англії став наймолодшим футболістом в історії Євро
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Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, став наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав у фінальній частині чемпіонату Європи. Спортсмен на 82-й хвилині зустрічі замінив форварда Гаррі Кейна.
На момент поєдинку збірної Англії проти Хорватії вік півзахисника Джуда Беллінгема становив 17 років і 349 днів. Він побив рекорд, який з Євро-2012 належав нідерландському захиснику Єтро Віллемсу (18 років 71 день).
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Крім цього, Джуд став наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який грав на великому міжнародному турнірі. На клубному рівні він виступає за дортмундську "Боруссію".
У поєдинку стартового туру Євро-2020 збірна Англії мінімально обіграла Хорватію з рахунком 1:0.
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