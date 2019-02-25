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Прогноз погоди в Україні на 25 лютого

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Погода на сьогодні, 25 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 25 лютого, в Україні

25 лютого в Україну прийде нова порція потепління, а у кількох областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентр, 25 лютого, у понеділок, в країні знову буде тепла та сонячна погода. Тільки на Харківщині, Донеччині та Луганщині пройдуть дощ з мокрим снігом, а в решті областей буде хмарна погода без значних опадів. Середня температура вдень прогріється до +3+5, найтепліша на заході - до +7+9, а найхолодніше на сході - до+1+3.

У Києві 25 лютого хмарна та суха погода до +4+6, вітер західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 25 лютого у містах України:

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого - фото 309688
  • Ужгород +5+7
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль 5+7
  • Рівне 5+7
  • Луцьк 5+7
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький 5+7
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +1+3
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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