Прогноз погоди в Україні на 25 лютого

Погода на сьогодні, 25 лютого, в Україні

25 лютого в Україну прийде нова порція потепління, а у кількох областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентр, 25 лютого, у понеділок, в країні знову буде тепла та сонячна погода. Тільки на Харківщині, Донеччині та Луганщині пройдуть дощ з мокрим снігом, а в решті областей буде хмарна погода без значних опадів. Середня температура вдень прогріється до +3+5, найтепліша на заході - до +7+9, а найхолодніше на сході - до+1+3.

У Києві 25 лютого хмарна та суха погода до +4+6, вітер західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 25 лютого у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль 5+7

Рівне 5+7

Луцьк 5+7

Вінниця +4+6

Хмельницький 5+7

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +1+3

Дніпро +3+5

Запоріжжя +2+4

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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