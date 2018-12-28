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Прогноз погоди в Україні 28 грудня

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Погода на сьогодні 28 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 28 грудня в Україні

Погода 28 грудня відзначиться мокрим снігом та дощем, а також посиленням морозів на сході країни.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 грудня, у п'ятницю, в Україні пануватиме циклон з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Суха погода втримається лише на крайньому сході, однак компенсується денними морозами. Синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах через ожеледицю.

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У Києві 28 грудня очікується дощ з мокрим снігом і температура вдень до +2+4, а вночі до -1-3.

Прогноз погоди у містах України:

Прогноз погоди в Україні 28 грудня - фото 297948
  • Ужгород +1+3
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Полтава -1-3
  • Суми -5-7
  • Харків -5-7
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -5-7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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