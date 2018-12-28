Прогноз погоди в Україні 28 грудня

Погода на сьогодні 28 грудня в Україні

Погода 28 грудня відзначиться мокрим снігом та дощем, а також посиленням морозів на сході країни.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 грудня, у п'ятницю, в Україні пануватиме циклон з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Суха погода втримається лише на крайньому сході, однак компенсується денними морозами. Синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах через ожеледицю.

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У Києві 28 грудня очікується дощ з мокрим снігом і температура вдень до +2+4, а вночі до -1-3.

Прогноз погоди у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця +1+3

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Полтава -1-3

Суми -5-7

Харків -5-7

Дніпро -1-3

Запоріжжя +2+4

Донецьк -2-4

Луганськ -5-7

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