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Прогноз погоди в Україні 17 січня

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Погода на сьогодні 17 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 17 січня в Україні

17 січня по всій Україні втримається суха та сонячна погода, а також відлига.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 січня, у четвер, в країні очікується тепла та суха погода. Тільки на сході та у центрі країни вдень до -1-5 морозу, а також посилення вітру.

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У Києві 17 січня не прогнозується істотних опадів, а температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Прогноз погоди в Україні 17 січня - фото 301598
  • Ужгород +4+6
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +1+3
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +3+5
  • Херсон 0+2
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -3-5
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -3-5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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