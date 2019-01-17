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Прогноз погоди в Україні 17 січня
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17 січня по всій Україні втримається суха та сонячна погода, а також відлига.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 січня, у четвер, в країні очікується тепла та суха погода. Тільки на сході та у центрі країни вдень до -1-5 морозу, а також посилення вітру.
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У Києві 17 січня не прогнозується істотних опадів, а температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1+1.
Прогноз погоди на 17 січня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +4+6
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця 0+2
- Хмельницький +2+4
- Житомир +1+3
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв 0+2
- Одеса +3+5
- Херсон 0+2
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків -3-5
- Дніпро 0-2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк -2-4
- Луганськ -3-5
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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