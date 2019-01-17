Прогноз погоди в Україні 17 січня

Погода на сьогодні 17 січня в Україні

17 січня по всій Україні втримається суха та сонячна погода, а також відлига.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 січня, у четвер, в країні очікується тепла та суха погода. Тільки на сході та у центрі країни вдень до -1-5 морозу, а також посилення вітру.

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У Києві 17 січня не прогнозується істотних опадів, а температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця 0+2

Хмельницький +2+4

Житомир +1+3

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса +3+5

Херсон 0+2

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -3-5

Дніпро 0-2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -2-4

Луганськ -3-5

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