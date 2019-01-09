Прогноз погоди на 9 січня в Україні

9 січня в України втримаються сильні морози, однак майже по всій країні очікується суха погода.

Морозна погода втримається в Україні і 9 січня, у середу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, температура у ніч на 9 січня знизиться вже до -12-16.

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"Вдень також не мед: -5-11 градусів. Проте на Заході місцями послабне холод до -3-6 градусів. У південній частині вдень очікується від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла. Сніг впадатиме у західних областях та на Сході України. На решті території – без істотних опадів", – відзначила Діденко.

У Києві 9 січня не очікується значних опадів, а температура коливатиметься на рівні -8-10. На дорогах втримається ожеледиця. А от вже 10 січня в країну прийде потепління, однак 11 січня морози знову повернуться.

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