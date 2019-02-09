Прогноз погоди на 9 лютого в Україні

Погода на сьогодні, 9 лютого, в Україні

9 лютого у більшості областей України втримається суха та сонячна погода з температурою близько нуля.

9 лютого, у суботу, в країні не очікується значних погодних змін. Після нічних морозів температура повітря вдень прогріється до 0+3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Якщо ви на Півдні чи Заході – тепліше, вночі 0-4 морозу, вдень +3+7 градусів. Смуга підвищеного атмосферного тиску блокує і блокуватиме будь-які суттєві опади в Україні, лише аж турецький циклон закине трохи хмарності й опадів на крайній наш південь, на Крим, Приазов'я, на південні райони Херсонщини та Миколаївщини. Мороз посилить ожеледицю", – відзначила вона.

У Києві 9-10 лютого буде суха погода, вночі до -5-7, а вдень до 0+2 тепла. А вже у вівторок, 12 лютого, в країну повернуться дощі з мокрим снігом, а також посилиться вітер.

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