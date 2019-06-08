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Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
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На вихідних, 8-9 червня, у кількох областях країни продовжаться дощі з грозами, а температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні і завтра читайте далі.
У період з 8 по 9 червня на заході, на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кропивниччині та місцями на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також там посилиться вітер та можливий град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
І ще: Як пережити спеку: прості та дієві поради
"Решта території, яка не увійшла в цей список – суха повітряна маса – більшість Сходу, Півдні та подекуди Центр. Температура повітря буде високою – спека. У денні години стовпчики термометрів досягнуть +26+32 градусів, на Півдні та Сході місцями до +32+34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до +22+27 градусів", – поділилась вона.
У Києві на вихідних також можливі нетривалі дощі з проясненнями, повітря вдень прогріється до +28+30. А наступного тижня спека посилиться.
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