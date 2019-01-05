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Прогноз погоди 5 січня в Україні

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Погода на сьогодні 5 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 5 січня в Україні

Погода 5 січня в Україні відзначиться посиленням морозів, снігопадами та ожеледицею на дорогах.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 січня, у суботу, погода відчутно погіршиться. Вдень сніжитиме на заході та півночі країни, а майже у всіх областях буде ожеледиця. Середня температура повітря вдень складе 1-6 морозу.

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У Києві 5 січня очікується сніг, вітер посилиться до 5-10 м/с, а температура втримається на рівні -3-5.

Прогноз погоди на 5 січня у містах України:

Прогноз погоди 5 січня в Україні - фото 299205
  • Ужгород -2-4
  • Львів -1-3
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -1-3
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -3-5
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава -3-5
  • Суми -3-5
  • Харків -2-4
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя 0-2
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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