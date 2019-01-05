Прогноз погоди 5 січня в Україні

Погода на сьогодні 5 січня в Україні

Погода 5 січня в Україні відзначиться посиленням морозів, снігопадами та ожеледицею на дорогах.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 січня, у суботу, погода відчутно погіршиться. Вдень сніжитиме на заході та півночі країни, а майже у всіх областях буде ожеледиця. Середня температура повітря вдень складе 1-6 морозу.

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У Києві 5 січня очікується сніг, вітер посилиться до 5-10 м/с, а температура втримається на рівні -3-5.

Прогноз погоди на 5 січня у містах України:

Ужгород -2-4

Львів -1-3

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -2-4

Рівне -1-3

Луцьк -1-3

Вінниця -2-4

Хмельницький -2-4

Житомир -2-4

Чернігів -3-5

Черкаси -2-4

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава -3-5

Суми -3-5

Харків -2-4

Дніпро -2-4

Запоріжжя 0-2

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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