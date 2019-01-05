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Прогноз погоди 5 січня в Україні
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- 24
Погода 5 січня в Україні відзначиться посиленням морозів, снігопадами та ожеледицею на дорогах.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 5 січня, у суботу, погода відчутно погіршиться. Вдень сніжитиме на заході та півночі країни, а майже у всіх областях буде ожеледиця. Середня температура повітря вдень складе 1-6 морозу.
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У Києві 5 січня очікується сніг, вітер посилиться до 5-10 м/с, а температура втримається на рівні -3-5.
Прогноз погоди на 5 січня у містах України:
- Ужгород -2-4
- Львів -1-3
- Чернівці -2-4
- Івано-Франківськ -1-3
- Тернопіль -2-4
- Рівне -1-3
- Луцьк -1-3
- Вінниця -2-4
- Хмельницький -2-4
- Житомир -2-4
- Чернігів -3-5
- Черкаси -2-4
- Миколаїв -1+1
- Одеса -1+1
- Херсон -1+1
- Полтава -3-5
- Суми -3-5
- Харків -2-4
- Дніпро -2-4
- Запоріжжя 0-2
- Донецьк -2-4
- Луганськ -2-4
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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