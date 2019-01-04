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Погода на Різдво в Україні: на скільки похолодає

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І на Святвечір та Різдво може бути -8-11 градусів - фото 1
І на Святвечір та Різдво може бути -8-11 градусів

До кінця тижня по всій території України синоптики прогнозують сніг, місцями з проясненнями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозом синоптика Наталії Діденко, похолодання в Україну прийде вже скоро.

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"Завтра вдень очікується 1-6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів", – написала вона у Facebook. Також у більшості областей, крім півдня, вночі випаде сніг. "А вдень 4 січня буде сніг у західних областях, в північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області", – додала синоптик.

У Києві 4 січня вночі піде періодично сніг, а вдень буде без істотних опадів. Також у столиці похолодає до -1-3 градусів. Надалі похолодання посилиться, і на Святвечір та Різдво може бути -8-11 градусів!

На Різдво в Україні істотно похолодає - фото 299000
На Різдво в Україні істотно похолодає

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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