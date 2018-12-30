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Прогноз погоди 30 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 30 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 30 грудня в Україні

30 грудня в Україні очікується волога погода з періодичними дощами та снігом.

30 грудня по всіх країні вночі очікується до -1-6 градусів, а вдень до 0-3 морозу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, варто бути обачними, адже на дорогах буде дуже слизько.

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"На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині вночі -10-14 градусів, завтра вдень -4-8 градусів. У західних областях та на Півдні України вночі від 3 морозу до 3 градусів тепла, вдень 0+5 градусів. У Києві 30 грудня – знову вогко, періодичний невеликий сніг та мокрий сніг. Найближчої ночі в столиці -2-4 градуси, вдень у неділю 0-2 градуси морозу", – поділилась вона.

У новорічну ніч у середньому в Україні втримається температура до -1-7 морозу, а на заході близько нуля. Найморозніше буде на Сумщині, Луганщині, Харківщині та Чернігівщині – до -9-14. Сніг очікується у центрі, на заході та на півночі країни.

"2 січня – в Україні збільшення опадів, посилення вітру до штормового. 3 січня – похолодання", – підсумувала синоптик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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