Прогноз погоди 23 лютого в Україні

Погода на сьогодні, 23 лютого, в Україні

23 лютого, у суботу, в Україні температура повітря продовжить знижуватись, однак дощі та сніг припиняться. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 лютого, в країні втримається холодна та морозна погода, однак зупиняться опади і у всіх областях буде мінлива хмарність. Середня температура повітря коливатиметься на рівні -2-4, а найхолодніше буде на сході та півночі - до -4-6.

У Києві 23 лютого очікується суха погода без істотних опадів, до -3-5, а також вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 23 лютого у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -2-4

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -1-3

Рівне -2-4

Луцьк -2-4

Вінниця -1-3

Хмельницький -1-3

Житомир -3-5

Чернігів -3-5

Черкаси -3-5

Миколаїв -3-5

Одеса -3-5

Херсон -2-4

Полтава -4-6

Суми -5-7

Харків -4-6

Дніпро -2-4

Запоріжжя -2-4

Донецьк -2-4

Луганськ -3-5

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