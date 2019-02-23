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Прогноз погоди 23 лютого в Україні

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Погода на сьогодні, 23 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 23 лютого, в Україні

23 лютого, у суботу, в Україні температура повітря продовжить знижуватись, однак дощі та сніг припиняться. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 лютого, в країні втримається холодна та морозна погода, однак зупиняться опади і у всіх областях буде мінлива хмарність. Середня температура повітря коливатиметься на рівні -2-4, а найхолодніше буде на сході та півночі - до -4-6.

У Києві 23 лютого очікується суха погода без істотних опадів, до -3-5, а також вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 23 лютого у містах України:

Прогноз погоди 23 лютого в Україні - фото 309324
  • Ужгород -1-3
  • Львів -2-4
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця -1-3
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -3-5
  • Чернігів -3-5
  • Черкаси -3-5
  • Миколаїв -3-5
  • Одеса -3-5
  • Херсон -2-4
  • Полтава -4-6
  • Суми -5-7
  • Харків -4-6
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -3-5

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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