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Прогноз погоди 21 лютого в Україні

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Погода на сьогодні, 21 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 21 лютого, в Україні

21 лютого, у четвер, в країну прийде нова хвиля похолодання, а частину областей накриють опади. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 лютого холодний фронт принесе зниження температури повітря у всіх областях. Опади у вигляді дощів з мокрим снігом пройдуть на заході, на півночі та частині сходу країни.

У Києві 21 лютого очікується хмарна погода, без істотних опадів, а температура втримається на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:

Прогноз погоди 21 лютого в Україні - фото 308868
  • Ужгород +5+7
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +2+4
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +7+9
  • Херсон +5+7
  • Полтава 0-2
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ 0+2

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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