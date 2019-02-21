Прогноз погоди 21 лютого в Україні

Погода на сьогодні, 21 лютого, в Україні

21 лютого, у четвер, в країну прийде нова хвиля похолодання, а частину областей накриють опади. Бережіть себе!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 лютого холодний фронт принесе зниження температури повітря у всіх областях. Опади у вигляді дощів з мокрим снігом пройдуть на заході, на півночі та частині сходу країни.

У Києві 21 лютого очікується хмарна погода, без істотних опадів, а температура втримається на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 21 лютого у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +4+6

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця +4+6

Хмельницький +4+6

Житомир +2+4

Чернігів 0-2

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +7+9

Херсон +5+7

Полтава 0-2

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +4+6

Донецьк +4+6

Луганськ 0+2

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