Прогноз погоди 16 лютого в Україні

Погода на сьогодні, 16 лютого, в Україні

16 лютого в Україну прийде відчутне потепління, лише у кількох областях можливі незначні опади у вигляді дощу. Весна близько!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 лютого, у суботу, по всій країні очікується значне підняття температури. Середній показник втримається на позначці у +6+10. Незначні опади у вигляді мокрого снігу з дощем можливі на півночі Лівобережжя, а вранці місцями туман.

"На дорогах більшості східних, північних, центральних та прикарпатських областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", – попереджають синоптики.

У Києві 16 лютого очікується суха та сонячна погода до +3+5.

Прогноз погоди на 16 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +7+8

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +2+4

Хмельницький +5+7

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +4+6

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Полтава +1+3

Суми 0+1

Харків +1+3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +3+5

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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