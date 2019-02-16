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Прогноз погоди 16 лютого в Україні

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Погода на сьогодні, 16 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 16 лютого, в Україні

16 лютого в Україну прийде відчутне потепління, лише у кількох областях можливі незначні опади у вигляді дощу. Весна близько!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 лютого, у суботу, по всій країні очікується значне підняття температури. Середній показник втримається на позначці у +6+10. Незначні опади у вигляді мокрого снігу з дощем можливі на півночі Лівобережжя, а вранці місцями туман.

"На дорогах більшості східних, північних, центральних та прикарпатських областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", – попереджають синоптики.

У Києві 16 лютого очікується суха та сонячна погода до +3+5.

Прогноз погоди на 16 лютого у містах України:

Прогноз погоди 16 лютого в Україні - фото 307976
  • Ужгород +6+8
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +7+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Полтава +1+3
  • Суми 0+1
  • Харків +1+3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

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