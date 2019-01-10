Прогноз погоди 10 січня в Україні

В Україні очікується різка зміна погодних умов 10 січня, адже частину областей накриє відлига.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 січня, у четвер, майже по всій країні, окрім Рівненської та Волинської областей, пройдуть снігопади. Однак на півдні очікується мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, а також ожеледиця.

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В Україні 10 січня у більшості областей, крім Волинської та Рівненської, очікується сніг та хуртовини. На сході та півдні країни вітер посилиться до 15-20 м/с. Температура на півночі та заході вдень сягне -2-7, а на півдні від -2 до +3. На решті території до 0-5 морозу. У Києві 10 січня сніжитиме, вдень буде до -5-7.

Прогноз погоди на 10 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -3-5

Чернівці -3-5

Івано-Франківськ -3-5

Тернопіль -4-6

Рівне -4-6

Луцьк -4-6

Вінниця -2-4

Хмельницький -4-6

Житомир -4-6

Чернігів -5-7

Черкаси -7-9

Миколаїв -1-3

Одеса +1+3

Херсон -2-4

Полтава -1-3

Суми -3-5

Харків -1-3

Дніпро -1+1

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0-2

Луганськ -2-4

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