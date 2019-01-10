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Прогноз погоди 10 січня в Україні

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Погода на сьогодні 10 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 10 січня в Україні

В Україні очікується різка зміна погодних умов 10 січня, адже частину областей накриє відлига.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 січня, у четвер, майже по всій країні, окрім Рівненської та Волинської областей, пройдуть снігопади. Однак на півдні очікується мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, а також ожеледиця.

І ще: Синоптик попередила про різку зміну погоди

В Україні 10 січня у більшості областей, крім Волинської та Рівненської, очікується сніг та хуртовини. На сході та півдні країни вітер посилиться до 15-20 м/с. Температура на півночі та заході вдень сягне -2-7, а на півдні від -2 до +3. На решті території до 0-5 морозу. У Києві 10 січня сніжитиме, вдень буде до -5-7.

Прогноз погоди на 10 січня у містах України:

Прогноз погоди 10 січня в Україні - фото 299772
  • Ужгород -1-3
  • Львів -3-5
  • Чернівці -3-5
  • Івано-Франківськ -3-5
  • Тернопіль -4-6
  • Рівне -4-6
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -4-6
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -7-9
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса +1+3
  • Херсон -2-4
  • Полтава -1-3
  • Суми -3-5
  • Харків -1-3
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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