Прогноз на 26 листопада в Україні: синоптик розповіла, яку погоду варто очікувати

26 листопада практично повсюди вночі та вранці тумани. Найближчим часом сильного холоду не видно. Детальніший прогноз читайте далі.

26 листопада, у суботу, в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, виділити частину країни, де зовсім не буде опадів – малоймовірно. Або мокрий сніг, або дощ, або мряка, або просто густий вогкий туман.

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Для водіїв дороги залишаються складнуватими – мокро, часом ожеледиця, часом брудний фонтан калюжі від машини, яка обганяє. Обережно, повільніше, дистанція. Температура повітря в суботу-неділю найвищою очікується на сході та півдні, +4+9 градусів, найнижчою на заході, там 0, -3 градуси. На решті території України передбачається 0+4 градуси", – додала вона.

У Києві 26-27 листопада буде тепло, 0+2 градуси. Періодично випадатиме чи пролітатиме дощ або мокрий сніг. Ожеледиця. З 1-го грудня, з четверга, очікується зниження температури повітря. На 2-4 градуси.

Прогноз погоди на 26 листопада по містах України:

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