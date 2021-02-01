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2 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 лютого –вівторок

Сьогодні, 2 лютого, у світі відзначають День бабака, а віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 2 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії. У народному календарі – це Єфімов день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День бабака
  • 1274 – у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця "Божественної комедії".
  • 1536 – на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.
  • 1556 – у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стався наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів, загинуло близько 820 тисяч людей.
  • 1653 – селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк.
  • 1823 – у Венеції відбулася прем'єра опери Россіні "Семираміда".
  • 1841 – перша згадка про "День Бабака".
  • 1852 – у Лондоні на Фліт-стріт відкрився перший громадський туалет.
  • 1852 – у Парижі відбулася прем'єра "Дами з камеліями" Александра Дюма сина.
  • 1863 – Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен.
  • 1870 – агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу.
  • 1892 – у Намеокі (Іллінойс, США) відбулася найдовша в історії зустріч з боксу між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі.
  • 1912 – Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи.
  • 1920 – на Бродвеї відбулася прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм" (Пулітцерівська премія з драматургії).
  • 1922 – у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опубліковано роман Джеймса Джойса "Улісс".
  • 1932 – нарком постачання СРСР Анастас Мікоян видав наказ про створення постійного запасу хліба в Закавказзі в кількості 2 млн пудів пшениці й 2 млн пудів кукурудзи коштом України та Кубані.
  • 1935 – вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин).
  • 1940 – відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.
  • 1943 – завершилася одна з ключових битв II Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом.
  • 1945 – диверсійно-розвідувальна група УПА висадила в повітря блок-пост залізничної станції "Тисменищани" та каркас дерев'яного мосту на ділянці Калуш – Рожнятів, Станіславської області. Пошкоджено лінію зв'язку.
  • 1970 – у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.
  • 1986 – в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою.
  • 1999 – на передньому фасаді універмагу "Україна" в Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу – панно шампуню "Орґанікс" (126,5×17 м).
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ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛЮТОГО

  • 1463 – Джованні Піко делла Мірандола, італійський філософ і гуманіст.
  • 1616 – Себастьян Бурдон, французький живописець і графік.
  • 1802 – Йосиф Богдан Залеський, польський поет українсько-молдовського походження, родом з Київщини. Засновник "української школи" в польській літературі.
  • 1812 – Євген Гребінка, український поет та прозаїк.
  • 1829 – Альфред Брем, німецький зоолог, автор багатотомного "Життя тварин".
  • 1849 – Павол Орсаг (Гвездослав), найбільший національний поет Словаччини.
  • 1861 – Соломон Гуггенхайм, засновник музею.
  • 1863 – Тимотей Бордуляк, український письменник.
  • 1875 – Фріц Крайслер, австрійський і американський скрипаль і композитор.
  • 1882 – Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець "потоку свідомості".
  • 1885 – Альдо Палацескі, італійський письменник.
  • 1896 – Аннабель Кортні Вудсворд, тривалий час головний балетмейстер на Бродвеї, автор "ефекту глибини" (з використанням дзеркал на сцені).
  • 1901 – Яша Хейфец, американський скрипаль-віртуоз (народився у Вільнюсі).
  • 1901 – Валер'ян Підмогильний, український письменник, перекладач (загинув у сталінських таборах).
  • 1926 – Валері Жискар д'Естен, президент Франції в 1974-1981 роках.
  • 1929 – Віра Хитілова, чеський кінорежисер, авангардист і піонер чеського кінематографа.
  • 1934 – Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер і сценарист.
  • 1937 – Роберта Флек, американська джазова вокалістка.
  • 1939 – Віталій Філіпенко, народний артист України, композитор.
  • 1941 – Чарлі Воттс, перкусіоніст рок-гурту "Rolling Stones".
  • 1942 – Бо Гопкінс, американський кіноактор (телесеріал "Династія").
  • 1942 – Ґрехем Неш, англійський рок-музикант, засновник гурту "The Hollies".
  • 1946 – Ферра Фосет, американська кіноакторка ("Ангели Чарлі").
  • 1944 – Олександр Мороз, український політик.
  • 1947 – Ален Мак-Кей, рок-музикант ("Earth, Wind & Fire").
  • 1955 – Лєшек Енґелькінґ, польський поет, прозаїк, перекладач, критик і літературознавець.
  • 1977 – Шакіра Ріполл, колумбійська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Який день, така і Масляна.
  • На Макарія (1 лютого) і на Юхима заметіль – вся Масляна заметільна буде.
  • Помело мітлою на Масляну – значить, прийде вона заметільна.
  • Сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року.
  • Іній в цей день обіцяє осінні нічні заморозки.
  • Якщо почалася завірюха, то триватиме вона весь тиждень.
  • У Єфимів день опівдні сонце – весна буде рання.
  • Завірюха віщує холодну весну з частими хуртовинами.
  • У цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 2 лютого не можна підіймати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях.
  • Також не потрібно співати після заходу, в іншому випадку сліз не уникнути.
  • Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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