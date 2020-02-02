День бабака 2020: народні прикмети, які прогнозують погоду

Традиція передбачати прихід весни існує понад 130 років в Америці, а останнім часом її перейняли й українці. Читайте далі та дізнайтеся, як саме бабак прогнозує весняну погоду.

День Бабака відзначають в США ось уже понад сторіччя, а самі щорічні святкування тривають кілька днів: ярмарки, фестивалі, виставки тощо. В Україні за допомогою бабаків оголошують прихід весни останні років п'ять.

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Як бабак передбачає прихід весни

За традицією, 2 лютого спеціальна людина приходь до нірки бабака та будить тваринку. Далі спостерігають за поведінкою бабака. Якщо тваринка залазить назад до своєї нірки, то весна буде не скоро, а точніше зима протримається ще 6 тижнів. Якщо бабак виліз зі свого сховку, то варто очікувати на ранній прихід весни.

Найвідомішим провидцем весни вважається Філ. Це американський лісовий бабак, який мешкає у місті Панксатон в Пенсильванії. Люди спостерігають за його виходом з будиночка, у якому живе тваринка. Якщо Філ побачить свою тінь й одразу повертається додому, то зима ще довго буде панувати. Якщо Філ не побачить тіні та залишиться перед спостерігачами, то весна прийде рано. Таку традицію привезли німецькі переселенці в США та Канаду. За даними дослідників, точність прогнозу становить 39%.

В Україні живе два бабаки, які передбачають погоду: харківський Тимко та львівська Маруся. Тимка, традиційно, будять 2 лютого, а от Маруся спить до 15 лютого, Стрітення.

бабак Маруся

Погодні прикмети про весну

Якщо 2 лютого опівдні буде сонце, то весна буде рання.

Завірюха 2 лютого віщує холодну весну з частими хуртовинами.

Яка погода на 15 лютого, то такою і весна буде.

Відлига 15 лютого – до ранньої та теплої весни.

Сніжок 15 лютого – весна буде затяжна та дощова.

Якщо холоди прийшли 15 лютого, то весна буде холодна.

Якщо напередодні свята Стрітення, 15 лютого, небо буде всіяне зірками, то весна зацвіте пізніше, ніж зазвичай.

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