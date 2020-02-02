Погода в Україні 2 січня: точний прогноз по містах

1 лютого в Україні відчутно підійметься температура повітря, однак опадів не поменшає. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте сьогодні по містах.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 січня, у неділю, в країну прийде потепління з опадами у вигляді дощів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +6 до +10. Найтепліше буде на заході - до +8+10, на півдні - до +12+14.

У Києві 2 січня прогнозується волога погода з дощами та температурою до +6+8.

Прогноз погоди на 2 лютого у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +7+9

Вінниця +9+11

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +11+13

Одеса +12+14

Херсон +10+12

Сімферополь +10+12

Полтава +7+9

Суми +6+8

Харків +6+8

Дніпро +8+10

Запоріжжя +9+11

Донецьк +6+8

Луганськ +5+7

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради