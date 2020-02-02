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Погода в Україні 2 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

1 лютого в Україні відчутно підійметься температура повітря, однак опадів не поменшає. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте сьогодні по містах.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 січня, у неділю, в країну прийде потепління з опадами у вигляді дощів. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від +6 до +10. Найтепліше буде на заході - до +8+10, на півдні - до +12+14.

У Києві 2 січня прогнозується волога погода з дощами та температурою до +6+8.

Прогноз погоди на 2 лютого у містах України:

Погода в Україні 2 січня: точний прогноз по містах - фото 383501
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +12+14
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +7+9
  • Суми +6+8
  • Харків +6+8
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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