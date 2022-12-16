Прогноз 16 грудня в Україні: через мокрий сніг буде ускладнення на дорогах

16 грудня очікується мокрий сніг з переходом у дощ, бо потепліє. Будуть пориви вітру до штормових, знову ускладнення ситуації на дорогах. Детальніший прогноз читайте далі.

16 грудня, у п'ятницю, черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінниччину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, буде мести сніг, завіватиме штормовим вітром, часом хуртовини, на дорогах налипатиме мокрий сніг, збільшуватиметься сніговий покрив.

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На півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається. Температура повітря завтра буде досить високою, протягом дня очікується 0+4 градуси, на півдні +5+9, в Криму до +12 градусів. Хіба що по півночі України прогулюватимуться невеликі "мінуси". Киянам треба ще потерпіти оце мокре, хоча й красиве, "неподобство" завтра та післязавтра. Потім, з неділі-понеділка, опади притихнуть і навіть видивляйтеся прояснень на небі. Проте вкупі із похолоданням. А поки що, 16 грудня, мокрий сніг з переходом у дощ. Впродовж дня п'ятниці буде 0+2 градуси. Надалі, як я вже згадувала, опади припинятимуться, проте похолоднішає – у понеділок-вівторок морози посиляться і вночі навіть можливо до -12-17 градусів. Але й це короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів підіймуться вгору", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 грудня по містах України:

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