Прогноз 15 грудня в Україні: очікується короткочасне потепління

15 грудня українцям не варто відвикати від ожеледиці, опадів та вітру, проте температура дещо підійметься. Детальніший прогноз читайте далі.

15 грудня, у четвер, повсюди, окрім західних областей, очікується сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, в Україні: сніг – на заході та півночі, дощ – на півдні, сухо – на сході, у центрі – місцями невеликі опади.

І ще: Які пристрої "з'їдають" найбільше електроенергії: відповідь Укренерго

Температура повітря вночі -6-13, на заході -1-5 градусів. Протягом дня від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині вночі близько нуля, вдень +2+5, в Криму +6+12 градусів. Слизько! У Києві завтра падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітряно дуже! Протягом дня потепліє до +2 градусів. Буде поки тепло, перед Миколаєм – морози посиляться", – додала вона.

Прогноз погоди на 15 грудня по містах України:

Читайте також: День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця