Прогноз 14 грудня в Україні: синоптик розповіла про зміну погоди

14 грудня у більшості областей України буде короткочасна пауза в опадах. Детальніший прогноз читайте далі.

14 грудня, у середу, в Україні без істотних опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, не зовсім "без опадів", адже сніговий масив з південного сходу "підмочив" київський прогноз.

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На дорогах ожеледиця. Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля. У Києві в середу без опадів (таки наважуся ‘істотні‘ проігнорувати, комунальникам хай буде передишка). Вночі -5-7 градусів, вдень -2-4 градуси. Слизькі дороги й тротуари – не треба додавати роботи травмопунктам, бережіться, ходіть повільніше", – додала вона.

Прогноз погоди на 14 грудня по містах України:

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