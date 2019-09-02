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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Професор зоології випустив рок-альбом, щоб врятувати бджіл

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Зоолог присвятив бджолам цілий альбом - фото 1
Зоолог присвятив бджолам цілий альбом

Зоолог Лондонського університету королеви Марії Ларс Чіттка заснував рок-гурт Killer Queen Bees і записав альбом, щоб врятувати бджіл від вимирання. Йому допомогли музиканти Кеті Грін і Роб Олександр.

Альбом називається "Strange Flowers", кожна пісня на ньому розкриває різні аспекти психології, біології й історії бджіл – з моменту їх відправки в космос до використання в комерційних цілях.

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У світі бджіл багато поезії, тому сухих наукових фактів недостатньо, – говорить професор Чіттка. – Для мене було важливо написати не просто милі пісеньки про літні луки та комах, які там дзижчать.

Професор зоології випустив рок-альбом, щоб врятувати бджіл - фото 351650

Бджоли дали нам свічки, мед і перші алкогольні напої на його основі, так що ми просто зобов'язані врятувати їх, упевнений зоолог.

Він віддасть всі гроші з продажу альбому в благодійну організацію з захисту комах. Послухати пісні і внести свій вклад можна тут.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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