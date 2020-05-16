Професійний фотограф протестував Sony Xperia 1 II, і він у захваті

Фотограф з 40-річним стажем розповів, що йому сподобалося у Sony Xperia 1 II

На каналі Sony Xperia в YouTube опублікували відеоролик, в якому професійний фотограф Нік Дідлік (Nick Didlick) нахвалює камеру смартфона Sony Xperia 1 II. Дізнайтесь, що ж так сподобалося фотомитцю з 40-річним стажем у цьому гаджеті.

Дідлік, який має 40-річний досвід роботи у фотожурналістиці і спортивній фотографії, зізнався, що вразили можливості камери нового смартфона Sony. Зазвичай він використовує у своїй роботі камеру Sony Alpha 9, але йому дуже сподобалося, що в невеликому корпусі смартфона вдалося вмістити функції, аналогічні тим, що раніше він зустрічав тільки у професійних камерах.

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Це перший телефон Sony, в якому використовуються скляні лінзи Zeiss. Камера може безперервно знімати з частотою до 20 кадрів на секунду. Як і Xperia 1, новий смартфон має функцію стеження за людським оком. Однак тільки новий смартфон вміє відслідковувати очі тварин.

Спеціальна кнопка спуску затвора завжди була відмінною особливістю на телефонах Xperia. Крім того, фотограф виділив дуже зручне використання дисплея для попереднього перегляду фотографій.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий 4K HDR OLED дисплей CinemaWide зі співвідношенням сторін 21: 9, флагманську однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, акумулятор на 4000 мАг і фронтальні стереодинаміки.

В основній камері використовується 12-мегапіксельний датчик зображення Sony IMX557 оптичного формату 1 / 1,7 дюйма з системою оптичної стабілізації зображення. У надширококутній камері використовується модуль Sony IMX363, в телевику застосований Samsung ISOCELL S5K3T2. Їх роздільна здатність становить по 12 Мп. 8-мегапіксельний датчик зображення на фронтальній панелі – це Samsung S5K4H7.

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