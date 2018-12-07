Rivian і Rimac допоможуть Pininfarina побудувати 1000-сильний кросовер

Над кросовером Pininfarina буде працювати кілька компаній / SlashGear

Компанія Automobili Pininfarina, що належить індійській групі Mahindra, випустить три кросовери. Найпотужніший PF1, буде прямим конкурентом Lamborghini Urus. Його побудують на платформі, розробленій американським стартапом Rivian, і оснастять силовою установкою виробництва хорватської Rimac.

"Робота над PF1 вже почалася, і зараз ми на стадії затвердження фінального дизайну, – цитує керуючого директора групи Mahindra & Mahindra Павана Гоєнка видання Autocar India. – Дизайн моделі знову розробить студія Pininfarina".

І ще: Audi тестує незвичайний кросовер

Технологічним партнером Mahindra & Mahindra в цьому проекті може виступити Rimac. Хорватська фірма відома і як виробник гіперкарів, і як постачальник електричних компонентів для Porsche, Aston Martin, Koenigsegg. Її електромотори і блоки батарей Automobili Pininfarina також буде встановлювати на 2000-сильний гіперкар PF0.

За наявною інформацією авто буде мати 1100-сильний мотор / Inside EVs

Крім того, компанія підписала угоду з американським стартапом Rivian. Розроблена ним "скейтборд-платформа" ляже в основу майбутнього кросовера. З чуток, PF1 оснастять блоком батарей місткістю 135 кіловат-годин і силовою установкою з чотирма електромоторами, сумарна потужність якої складе близько 1100 кінських сил. Серед інших особливостей: 800-вольта система зарядки і 24-дюймові колеса.

Такий самий "візок" лежить в основі власних моделей Rivian: позашляховика R1S і пікапа R1T. Платформа є готовим набором з 200-кіловатних моторів, пневмопідвіски, системи динамічного контролю стійкості та батареї, який можна масштабувати під конкретні потрібні.

Читайте також: Koenigsegg планує встановити новий рекорд швидкості