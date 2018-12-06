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Koenigsegg планує встановити новий рекорд швидкості
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Шведський виробник гіперкарів Koenigsegg має намір покращити власний рекорд швидкості, встановлений Agera RS на шосе поблизу американського селища Пахрамп у штаті Невада восени минулого року. Зробити це планується за допомогою доопрацьованого супергібрида Regera.
Сайт The Supercar Blog повідомляє, що Koenigsegg працює над новою прошивкою, яка на секунду покращить час розгону Regera і зрушить обмежувач швидкості за межі паспортних 410 кілометрів на годину. Заявлений час розгону гібрида 0-400 кілометрів на годину – 20 секунд, а Agera RS – 26,85 секунди.
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Рухається Regera завдяки гібридній силовій установці, що складається з твін-турбо 5.0 V8, трьох електромоторів й унікальної трансмісії Koenigsegg Direct Drive (KDD). Сумарна віддача установки – 1500 кінських сил і 2000 Нм крутного моменту. З місця до ста кілометрів на годину Regera розганяється за 2,8 секунди.
У листопаді минулого року 1360-сильний Koenigsegg Agera RS встановив відразу кілька рекордів. Дводверка розігналася до 447 кілометрів на годину і стала найшвидшим серійним автомобілем, а також покращила свій рекорд за швидкістю розгону з місця до 400 кілометрів на годину з наступною повною зупинкою. Гіперкар виконав це за 33,29 секунди (на 8,5 секунди швидше Bugatti Chiron).
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