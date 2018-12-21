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Люди в чорному 4: вийшов трейлер фільму

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Постер до фільму Люди в чорному 4 - фото 1
Постер до фільму Люди в чорному 4 / youtube

Нарешті шанувальники франшизи "Люди в чорному" дочекалися виходу першого трейлера четвертої частини, в якій знялися Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Ліам Нісон, Рейф Сполл і Кумейл Нанджіані.

Кінострічка стане перезапуском і представить нових героїв: на зміну агентам Джею і Кею (Вілл Сміт і Томмі Лі Джонс) прийдуть Ейч і Ем, яких зіграють Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон. Події нового фільму не будуть ігнорувати попередні частини, але сюжет буде відбуватися в іншому місці і не буде пов'язаний з трилогією Баррі Зонненфельда.

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Ролик був опублікований на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment. Режисером нової частини стане Ф. Гері Грей.

Відзначимо, що Уілла Сміта і Томмі Лі Джонса в кінострічці не буде, проте дія відбуватиметься у тому ж всесвіті, кажуть творці фільму. У планах студії створити цілий новий світ, подібний до того, як це зробили з "Світом Юрського періоду".

Люди в чорному 4: дивитись трейлер онлайн:

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